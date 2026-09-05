Reportan 23 coches bomba en Zacatecas

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó 23 ataques con coches bomba en lo que va de la administración en Zacatecas, relacionados sobre todo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes, García Harfuch dijo que han sido de distinta magnitud, luego del registrado de manera reciente en Ojocaliente.

“Este fue de los más grandes; específicamente con este atentado, estos ya están detenidos”, dijo el secretario de Seguridad.

García Harfuch precisó: “En lo que va de la presente administración se han identificado 23 agresiones, de las cuales únicamente seis han sido con vehículos”.

Del ataque cometido contra las instalaciones de la comandancia en Ojocaliente, ya hay tres personas detenidas relacionadas con este evento, señaló.

Juan Carlos Valencia tiene orden de extradición

García Harfuch confirmó que Juan Carlos Valencia González, señalado por autoridades de Estados Unidos como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuenta con una orden de detención con fines de extradición y tiene doble nacionalidad.

Durante la conferencia matutina en Zacatecas, el funcionario fue cuestionado sobre si existía un requerimiento de las autoridades estadounidenses para detener y de modo eventual extraditar a Valencia González, a quien el gobierno de Estados Unidos identifica como uno de los principales dirigentes de la organización criminal.

“Sí, tiene orden de extradición también y tiene doble nacionalidad”, respondió García Harfuch.

Se utilizaron 200 kilos de explosivos

La investigación por la explosión de un coche bomba contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojo Caliente, Zacatecas, el pasado 30 de agosto, continúa abierta y las autoridades buscan identificar y detener a todas las personas que participaron en el ataque, informó el secretario.

Señaló que las primeras investigaciones, encabezadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) establecieron que el artefacto explosivo improvisado fue colocado en un vehículo con reporte de robo en Jalisco y después detonado alrededor de las 19:50 horas.

De acuerdo con las primeras diligencias, se utilizaron aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo. La agresión dejó 11 personas lesionadas, además de daños severos en 10 viviendas, afectaciones menores en otras 53 y daños en 15 vehículos, así como en instalaciones, patrullas y unidades particulares.

Multihomicida tenía relación comercial con tecladista

García Harfuch informó que Diego “N”, señalado como el presunto responsable del multihomicidio en el que murió Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, mantenía una relación comercial con el músico.

El funcionario explicó que, de acuerdo con las investigaciones, entre el presunto homicida y el músico existía una especie de sociedad, aunque evitó proporcionar mayores detalles debido a que la fiscalía solicitó reservar información hasta la celebración de la primera audiencia.

García Harfuch indicó que las investigaciones también han establecido que Meléndez Ochoa era objeto de exigencias económicas por una cantidad considerable de dinero y que, ante la falta de respuesta, comenzó a recibir amenazas.