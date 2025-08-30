Reportan 25 buscadoras asesinadas desde 2016

Desde el 1 de enero de 2016 a la fecha, 25 personas buscadoras han sido asesinadas y siete desaparecidas, de las cuales tres continúan sin ser localizadas, aseguró Espacio OSC, integrada por unas 15 organizaciones civiles.

En el mismo periodo, al menos 63 personas defensoras, periodistas y colaboradores de medios han desaparecido en posible relación con su labor, 17 de ellas indígenas. Del total, 37 eran defensoras/es, 25 periodistas y un colaborador de medio (48 hombres y 15 mujeres). Hasta ahora, 23 continúan sin ser localizadas, evidenciando la gravedad y sistematicidad de estas violaciones.

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este sábado, señaló que las familias buscadoras, así como la sociedad que las acompaña —personas defensoras de derechos humanos y periodistas— se enfrentan a graves peligros.

Según fuentes oficiales, al menos 133 mil 33 personas han sido desaparecidas en el país, lo que evidencia no solo la magnitud de la desaparición forzada, sino también la crisis forense y de investigación que obstaculiza la identificación de personas.