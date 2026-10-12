Reportan 39 detenidos tras marcha por agua

El Gobierno de Jalisco informó en un comunicado que al menos 28 policías resultaron lesionados, dos de ellos de gravedad, y 31 civiles que requirieron atención médica luego de la marcha por el agua de este domingo.

Reportó que 39 personas fueron detenidas, ello luego de comunicados de universidades que señalaban las detenciones y pedían transparencia.

Fueron, según el mismo gobierno, alrededor de 10 mil personas las que se congregaron para exigir agua de calidad.

Los hechos derivaron en lesiones a integrantes de las corporaciones de seguridad y a civiles. Las 39 personas arrestadas quedaron a disposición de las autoridades.