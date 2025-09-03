Reportan 4 mil 353 casos de sarampión y 17 muertes

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA), confirmó cuatro mil 353 casos de sarampión en el país y 17 fallecimientos.

Kershenobich presentó datos sobre el panorama epidemiológico de sarampión, en el que 95 % de los casos están concentrados en Chihuahua.

“Hemos establecido cercos para que no se disemine”, destacó el secretario de Salud al hacer un llamado a la vacunación como “un acto de amor y protección”, además que son gratuitas y seguras las dosis.

Destacó el titular de la SSA que cuando se detecta un caso de sarampión, se hace una vigilancia activa en la zona para tratar de identificar otros contagios

“Necesitamos ese contagio social de que la gente se vacune”, expresó al referir que en el país 81.1 % es el promedio de vacunación con esquema completo.

Del 1 de enero al 29 de agosto se han aplicado casi 6 millones de dosis de vacunas.

Insisten en eliminar consumo de refrescos en menores

“Tenemos que disminuir las bebidas azucaradas para poder alcanzar un mejor sistema de salud”, declaró David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA).

Kershenobich insistió en que el consumo de refrescos debe eliminarse de las infancias y adolescencias, ante “la herencia” que hacen las familias del mal hábito en el consumo de este tipo de bebidas.

“El contagio es social, porque se reproduce una mala costumbre”, dijo al acusar que hay mesas llenas de refrescos en eventos sociales como bodas y bautizos. Los niños y adolescentes no deben estar tan expuestos al consumo de bebidas azucaradas, señaló.