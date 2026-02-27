Reportan 631 autos robados tras caída de Nemesio

Ante los hechos violentos del domingo pasado por el abatimiento del líder del CJNG, Nemesio Oceguera, “El Mencho”, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), reportó que se trató de un evento atípico, donde se robaron 631 vehículos en todo el país.

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, detalló que Jalisco concentró la mayoría de los eventos, con un total de 396 autos robados, seguido por Michoacán con 101 unidades. Dichas entidades concentraron el 92 % de los casos.

En el caso de Guanajuato, detalló, se registró un exceso de robo de 10 unidades.

La directiva explicó que hasta el momento no se ha hecho el desglose por tipo de unidad, entre autos o tractocamiones, mientras que en el caso de comercios, aún se está detallando por parte de las aseguradoras el impacto a los establecimientos.