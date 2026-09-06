Reportan 68 % de líneas con terminación 1

Al concluir el proceso de desconexión de las líneas de teléfono celular cuyo último dígito es “1”, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) explicó que la mayor parte de los usuarios registraron sus datos.

Al 3 de septiembre pasado, de un total de 13.9 millones de números telefónicos que terminan en “1”, se registraron 9 millones 550 mil 278, o sea 68.71 %, hay un millón 900 líneas que se desconectaron por no vincular su Clave Única de Registro de Población (CURP) y su credencial de elector.

Además, dicha Comisión calcula que hay 2 millones 500 mil líneas que no se registrarán y quedarán en desuso, debido a que fueron chips que se regalaron en algún paquete y que nunca fueron activados o se trató de chips de un solo uso adquiridos por visitantes temporales o de un solo uso adquiridos por promociones.

En otras palabras, hay 4.4 millones de líneas de telefonía móvil que se desconectaron, de las cuales nada más se espera que se reconectan 1 millón 900 mil, las otras se perderán.

Del universo total de líneas con terminación “1” se registró el 68 %. Pero la autoridad consideró que si se descuentan los 2 millones 500 mil que ya no se activarán, el porcentaje de avance es de 83.4 %, de las 11 millones 452 mil 897 líneas estimadas para dicho dígito.

Expuso que de las líneas que se suspendieron 72 horas después de la fecha límite para el registro, ya se reactivaron un millón 162 mil 793 líneas.