Reportan apagón masivo en la península de Yucatán

Alrededor de las 14:00 horas de este 26 de septiembre ocurrió un apagón al parecer a nivel peninsular, afectando los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

En el centro de Mérida comercios y predios particulares, así como los semáforos se apagaron, provocando un caos vial.

Asimismo, se presentaron fallas en los servicios bancarios, de telefonía celular y del internet.

Hasta la tarde de ayer viernes, la CFE no dio ninguna versión de la falla que cada vez resulta más frecuente en la región y que incluso ha provocado protestas de gente de colonias con cierre de calles y bloqueos.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó en su cuenta de X que ya solicitó a la CFE un informe oficial para poder brindar información más precisa, además añadió que todos los equipos de emergencia se encuentran operando.