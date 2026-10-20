Reportan atención a dos mil 600 conflictos sociales

En un informe entregado al Senado de la República, del 1 de septiembre de 2025 al 31 de julio de 2026 la Secretaría de Gobernación (Segob) atendió más de 2 mil 600 conflictos sociales y emitió más de 9 mil respuestas a peticiones ciudadanas mediante la vinculación entre los distintos actores involucrados y las instancias competentes de los tres órdenes de gobierno.

Además, destaca que en ese periodo se promovieron rutas de atención orientadas a la distensión y solución de controversias, lo que contribuyó a la gobernabilidad democrática y la paz social.

Detalla que se celebraron 23 mesas de atención con las organizaciones de productores y siete mesas con la organización de transportistas, acciones que permitieron mejorar las condiciones de los productores agrícolas, fortalecer la seguridad del transporte de carga y garantizar el libre tránsito en las carreteras del país.

Atención a las causas

Además, en el marco de las Mesas de Paz y por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la dependencia federal coordina el Eje 1 de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, denominado Atención a las Causas.

“Con esta política se hace trabajo de campo en 61 Territorios de Paz, que corresponden a igual número de municipios”, subraya el documento.

Para esta labor, la Secretaría de Gobernación explica que se articula con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Educación Pública, y Trabajo y Previsión Social, así como con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para la construcción de paz desde el territorio.

Estrategia

Durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2025 al 31 de julio de 2026 la estrategia tuvo presencia en 31 entidades federativas, donde se canjearon 4 mil 916 armas de fuego, de las cuales 2 mil 381 correspondieron a armas cortas, mil 510 armas largas y mil 025 granadas, asimismo, se recuperaron 8 mil 866 cargadores; 320 mil 608 cartuchos, 500 estopines, 18 cartuchos de dinamita y 22 mil 176 cápsulas detonantes o fulminantes, para un total de 357 mil 084 artefactos retirados de circulación.

En su informe remitido al Senado, la Secretaría de Gobernación subraya que la gobernabilidad democrática es la capacidad del gobierno de garantizar la estabilidad, la eficacia y la legitimidad en su funcionamiento; de responder de manera efectiva a los desafíos y demandas diarias de la sociedad, a través de la coordinación de esfuerzos institucionales, el diálogo, la concertación y acuerdos para la resolución de conflictos y peticiones ciudadanas.