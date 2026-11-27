El senador y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, informó que el nuevo marco legal que sustituirá a la Ley General del Servicio de Carrera para las Maestras y los Maestros y a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) lleva un 95 % de avance y se construyó con la opinión de más de 700 mil docentes.

Entrevistado al término de la sesión de la Comisión de Seguridad Social del Senado, el líder magisterial afirmó que la ley “va avanzando mucho, ya la última consulta fueron más de 700 mil compañeros los que dieron otra vez su punto de vista con respecto a la Usicamm y queremos decirles que en las dos últimas respuestas que hemos tenido del Gobierno Federal con respecto a nuestros pliegos petitorios que se hacen consultando a la base magisterial, hemos avanzado mucho en poder corregir los criterios de la Usicamm que lastimaban laboralmente, salarialmente, profesionalmente a los trabajadores de la educación; está en curso ya la construcción de la nueva ley que sustituya a la ley general de servicio de carrera”.

Hay diálogo

Adelantó que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado hay consenso para crear la nueva ley “porque los diputados federales de todos los partidos, los senadores, han tenido la oportunidad de dialogar con los maestros en territorio y saben cuáles son sus inquietudes, y esperamos que no tengamos mayor problema. No sé si nos alcance el actual periodo ordinario, pero sin duda en el siguiente periodo ya estará listo el proyecto de ley”.

Anunció que la nueva norma contempla evaluaciones objetivas para la admisión, además de promoción vertical para que los maestros puedan ser directores, supervisores o jefes de sector.

También habrá promoción horizontal, que tiene que ver con la eficiencia en el trabajo docente.