Reportan avance histórico en reestructura de créditos

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó que más de 4.8 millones de créditos considerados impagables fueron reestructurados durante la actual administración, con el objetivo de corregir esquemas que provocaban que las deudas crecieran pese a que los trabajadores continuaban realizando sus pagos.

Romero Oropeza detalló que de los 4 millones 856 mil créditos identificados con estas características, 457 mil quedaron con saldo cero, por lo que sus titulares ya no deberán realizar ningún pago adicional.

Explicó que los más de 4.4 millones de créditos restantes fueron reestructurados mediante reducciones de saldo, tasas de interés más bajas y mensualidades fijas, lo que permitió que las familias pudieran cumplir con sus obligaciones sin que la deuda continuara incrementándose.

Estrategia

El funcionario destacó que la estrategia no solo benefició a los acreditados, sino que también mejoró la recaudación del instituto. Como ejemplo, señaló que un grupo inicial de 650 mil créditos aportaba 215 millones de pesos antes de la reestructura, mientras que después de recibir los beneficios el pago mensual aumentó a 318 millones de pesos, aun cuando el número de créditos disminuyó debido a liquidaciones totales.

“Esto quiere decir que la gente paga, siempre y cuando tenga condiciones justas de pago”, afirmó.

Mejoramiento de vivienda

En materia de mejoramiento de vivienda, informó que durante 2026 se han otorgado casi 150 mil créditos para ampliación y rehabilitación de hogares, cifra que supera ampliamente la meta inicial de 132 mil financiamientos para este año.