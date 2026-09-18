Reportan avances en infraestructura e inversión carretera

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó el informe sobre infraestructura carretera, en el marco de la rendición de cuentas por el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la conferencia mañanera de este jueves 27 de septiembre en Palacio Nacional, Esteva expuso la construcción de caminos prioritarios, puentes y distribuidores viales, autopistas, y caminos artesanales.

En caminos prioritarios, mencionó que en la administración se van a construir 3 mil 161 kilómetros, con una inversión de 154 mil millones. “Al día de hoy llevamos 11 caminos, dos concluidos, ocho en proceso y uno por iniciar”.

Concluidos

El titular de la SICT señaló que de los concluidos, son 407 kilómetros; el 13 %. En ejecución se tienen mil 113 kilómetros, el 35 %.

“Por iniciar en 2026, que es el único eje que nos falta, es 0.2 % de Ciudad Valles también Tampico. Y de 2027 a 2029 estaremos construyendo los mil 637 kilómetros, es decir, 52 % adicional”, detalló al destacar las obras para conectar.

Indicó Esteva que en esta ocasión no se presentaría información sobre conservación, como el Megabachatón.

Sobre puentes y distribuidores, señaló que la inversión 2025-2030 es de 25 mil millones para 47.6 km de longitud, “que es un poco menos de lo que es Circuito Interior”.

“Al día de hoy, tenemos 24 puentes; 10 concluidos, 11 en proceso, uno por iniciar este año y dos en 2027. Llevamos 52 % de avance en los que ya están en proceso”, dijo.

Referente a autopistas, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes indicó que la inversión será de 100 mil millones de pesos por parte de la dependencia que encabeza, con 802 kilómetros, mientras que Banobras invertirá 193 mil millones para mil 582 kilómetros.

Sobre caminos artesanales, el secretario mencionó 4 mil 554 kilómetros en la administración, con 32 mil millones de pesos de inversión.

“Malas prácticas” de gobiernos pasados

Jorge Mendoza, director general del Banco Nacional de Obras , destacó las inversiones mixtas en carreteras

Mendoza mencionó que se revisaron “las malas prácticas” de gobiernos pasados que se habían hecho en materia de concesiones y proyectos con el sector privado.