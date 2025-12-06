Reportan baja en la violencia en el país

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), afirmó que debido a que se ha aplicado la estrategia de seguridad del Gobierno Federal se registra una baja en los índices de violencia en México.

En conferencia de prensa matutina en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria señaló que para el Gobierno Federal es una prioridad la atención a los jóvenes para evitar que caigan en las manos del crimen organizado.

“No se puede entender la estrategia nacional de seguridad sin la atención que originan la violencia, que es el eje número uno de esa estrategia (…) la atención a las causas es también una prioridad, la atención a nuestros jóvenes para evitar que caigan en las manos del crimen organizado.

Así también, Rosa Icela Rodríguez respondió a los ataques contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con una encuesta de aprobación que tiene la titular del Ejecutivo federal.

Rodríguez mostró en el Salón Tesorería una encuesta que muestra 74 % de aprobación a Sheinbaum, quien viajó a Washington al sorteo de la FIFA.

“Una presidenta siempre cercana al pueblo”, expresó la secretaria, luego de que en su video de invitación a los “7 años de la transformación” en el Zócalo, Claudia Sheinbaum acusó ataques contra ella y su gobierno.

“Esta es la respuesta a todo, a todos los ataques que hacen en contra de nuestra presidenta, esta es la respuesta”, declaró Rosa Icela Rodríguez al señalar la encuesta.

Van bien las reformas

En otro tema, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que van bien las reformas en materia de desaparición de personas.

La secretaria de Gobernación destacó avances en la implementación de la CURP biométrica.

“Van bien. Yo creo que pronto daremos un informe, es una prioridad para la Secretaría de Gobernación estar abordando los temas de búsqueda, en general de búsqueda de personas”, dijo Rodríguez al reconocer las aportaciones de los colectivos de búsqueda de personas con quienes se han tenido reuniones.

Y sobre la implementación de la CURP biométrica, aseguró que “nos ha ido muy bien” e informó que ya se cuenta con el reconocimiento ISO-9000: “Que sepan los mexicanos, las mexicanas que tenemos una certeza en sus datos y es precisamente para que ayuden estos datos en la búsqueda de personas”.