Reportan bloqueos en defensa del mai´z

A través del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano realizan bloqueos carreteros y ferroviarios para defender granos básicos a fin de que se consideren como agricultura nacional y se saquen del libre comercio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los cierres de diversos tramos se registran en: Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Michoacan, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro.

El Frente dijo que son “productores agrícolas, ciudadanos, empresarios y comerciantes” que se manifiestan en las entidades que producen el 50 % de la producción de granos básicos.

“La demanda fundamental es que en el contexto de la revisión del T-MEC, los granos básicos deben de ser sacados del esquema comercial para que el precio de los mismos no continúe fijándose en la Bolsa de Chicago, cuya dinámica especulativa impone precios por debajo de los costos nacionales de producción, propiciando la descapitalización y el desplazamiento de los productores mexicanos”, expusieron los manifestantes.