Reportan canje de 11 mil armas

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que como parte de la Atención a las Causas con el programa “Sí al desarme, sí a la paz”, van 11 mil 139 armas de fuego canjeadas por dinero en efectivo de manera anónima desde octubre de 2024, así como el intercambio de juguetes bélicos por educativos.

Rodríguez destacó la atención a las juventudes del país con los “Festivales por la Paz” en el que el grupo Panteón Rococó “rompió récord de asistencia” en Nezahualcóyotl, Estado de México.

“A los jóvenes: no dejen que nadie robe sus sueños. Ustedes pueden ser lo que quieran ser, lo que quieran ser. Por eso recorremos a pie colonias y comunidades, tocamos casa por casa. No esperamos que los jóvenes lleguen a las oficinas del gobierno, hoy y el gobierno va hasta donde ellos están”, dijo la secretaria de Gobernación.

Acciones

Destacó además distintas acciones para atender a las juventudes como la ampliación de 200 mil nuevos espacios educativos para cursar el bachillerato; el fortalecimiento del programa “Ponte Pila” a nivel nacional; la estrategia de fomento a la lectura; la jornada nacional de “Murales y Mosaicos por el Amor y la Libertad”; y el “Circuito Nacional de Festivales por la Paz”, entre otros.

Mencionó además que se realizan actividades informativas y se brindan herramientas socioemocionales que ayudan a las juventudes a tomar mejores decisiones para su presente y futuro.

Resaltó la secretaria de Gobernación los consejos de paz en 14 estados para atender problemáticas como violencia familiar y consumo de sustancias, además de acciones en Chilapa, Guerrero, donde recientemente las autoridades federales y estatales tomaron el control ante la violencia.