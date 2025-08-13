Reportan captura de objetivos prioritarios

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó la detención de objetivos prioritarios del grupo delictivo de “La Barredora”, ante el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del exgobernador Adán Augusto López.

García Harfuch también informó que en Sinaloa se redujo el delito de homicidio en 20 %.

Destacó que en Tabasco, resultado del reforzamiento a la seguridad, se logró la captura de objetivos prioritarios de “La Barredora”, entre los que destacan Carlos Tomás “N”; Francisco Javier “N”, alias “El Guasón”; y Adrián “N”.

“Se ha registrado una disminución del 48 % en homicidios, con respecto a febrero del 2025. En las últimas semanas se han realizado cuatro operativos coordinados en diferentes municipios en Tabasco y en Jalisco, donde fueron detenidas 11 personas relacionadas con ‘La Barredora’, entre las que destacan Ulises ’N’, alias ‘Pinto’, uno de los líderes de esta organización identificado como generador de violencia en Tabasco”, dijo.

Refirió que “El Pinto” cuenta con orden de aprehensión por la Fiscalía del Estado de Tabasco por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga y robo de combustible.

Sobre Sinaloa, García Harfuch indicó que en las últimas semanas se logró la detención de 35 generadores de violencia.

Como parte de la estrategia de Seguridad en el país, García Harfuch dijo que en las últimas tres semanas han sido detenidas 2 mil 458 personas; se aseguraron 900 armas de fuego y 12 toneladas de droga; además se inhabilitaron 65 laboratorios para la producción de drogas.