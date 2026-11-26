El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, como parte de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, se han aplicado 4.8 millones de dosis contra influenza y 1.1 millones de inyecciones contra covid-19, así como de otras inmunizaciones.

En ese sentido, Enrique Alcalá Martínez, coordinador de Programas Médicos en la División de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades del IMSS, explicó que la iniciativa concluirá el 2 de abril de 2027 y la meta programada es aplicar 17.7 millones de dosis contra influenza y 7.4 millones contra covid-19.

Detalló que la vacunación está dirigida principalmente a niñas y niños de seis a 59 meses y personas de 60 años y más, así como población de riesgo que incluye a quienes viven con diabetes en descontrol, inmunodeficiencias, cardiopatías, embarazadas y personal de salud.

Precisó que el instituto también aplica otras inmunizaciones para proteger a grupos específicos durante la temporada invernal, en particular de neumococo que está indicada como dosis única en personas adultas de 60 años o más, que no la hayan recibido anteriormente, así como para infancias conforme a su esquema básico de vacunación.