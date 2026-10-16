Reportan cinco muertos en tiroteo en escuela

Un tiroteo dejó cinco muertos, incluidos tres niños, un adulto y el sospechoso, en una escuela primaria del estado de Oregon, en el oeste de Estados Unidos, informaron fuentes policiacas a CBS News y CNN.

Según fuentes policiales, el sospechoso, de 16 años, fue abatido a tiros por un transeúnte, dijeron fuentes a CBS News.

“No tenemos confirmación todavía sobre quién disparó al sospechoso. Pudo haber sido un transeúnte. En este momento, tenemos múltiples víctimas”, dijo Sheila Miller, portavoz del departamento de policía, en una conferencia de prensa.

Entre las víctimas hay niños

Al menos dos personas fueron hospitalizadas y entre las víctimas hay niños, declaró Miller.

“En este momento estamos en proceso de evacuación, habitación por habitación, evacuando a todas las personas que se encuentran en esa escuela”, dijo Miller.

Según Miller, la policía recibió el primer aviso de un tirador que, fuera de la escuela, “disparaba contra un coche” a las 12:59 p.m.

Aproximadamente un minuto después, la policía recibió varias llamadas al 911 desde el interior de la escuela.

Los agentes llegaron al lugar a la 1:02 p. m. y “el tirador fue abatido segundos después”, dijo Miller, quien tampoco contaba con el estado de las víctimas.

La gobernadora Tina Kotek dijo que está siguiendo de cerca la situación en la escuela primaria Silver Rail.

El distrito escolar de Bend La-Pine, al que pertenece Silver Rail, informó en una publicación en redes sociales a la 1:30 p. m. hora local que la escuela permanece cerrada y que la policía y los servicios de emergencia se encontraban en el lugar. Se instó a los residentes locales a evitar la zona escolar.

“Estamos consternados y profundamente apenados por esta tragedia sin sentido”, declaró Steven Cook, superintendente de las escuelas de Bend-La Pine. “Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias y a todos los afectados por esta violencia”.