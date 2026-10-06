Reportan creación de más de mil Centros Libre

Laura Itzel Castillo Juárez, secretaria de las Mujeres, informó que durante administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han aperturado más de mil Centros Libre y se han distribuido más de 27 millones de ejemplares de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, la cual ha sido traducida a 56 lenguas indígenas y dos variantes.

En un enlace desde Palacio Nacional al Centro Libre de Tecámac, Castillo Juárez explicó que durante esta administración se han creado los centros en las 32 entidades federativas, los cuales han proporcionado un millón 436 mil 869 servicios y atendido a 656 mil 344 personas.

Detalló que a un año de operación de la Línea de las Mujeres, del total de las llamadas, 83 % recibió atención por algún tipo de violencia; 33 % reportó violencia crítica con riesgo de feminicidio; y 17 % obtuvo orientación e información.

Precisó que la Red Nacional de Tejedoras de la Patria suma 197 mil 236 mujeres registradas, quienes comparten información sobre derechos, acompañan de manera solidaria y fortalecen el liderazgo de las mujeres.

Adicionalmente, destacó el acuerdo firmado con Google, Meta, TikTok y YouTube con el propósito de prevenir la violencia contra las mujeres en espacios digitales, quienes han incorporado la Línea de las Mujeres como recurso de apoyo dentro de la plataforma.