Reportan deceso de bebé por cuadro grave de sarampión

La Secretaría de Salud de Tlaxcala informó sobre el fallecimiento de un bebé de un año y un mes de edad debido a complicaciones asociadas al sarampión. Señaló que el menor no tenía el esquema de vacunación completo, ya que no contaba con la dosis de anti-sarampión correspondiente.

A través de un comunicado se mencionó que el pasado 25 de enero, el menor presentó fiebre de 38 grados, y el 27 de enero, exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retro auriculares, por lo que recibió medicamentos sin valoración médica.

Debido a que presentaba dificultad para respirar, su madre acudió con un médico y posteriormente llevó a su hijo al Hospital General de San Pablo del Monte, donde ingresó el 28 de enero, presentando deterioro general con dificultad respiratoria.

Por lo anterior, fue trasladado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde se activó el protocolo ante un caso sospechoso de sarampión.

“Sin embargo, el avance de la enfermedad complicó su estado de salud, por lo que falleció este 30 de enero a las 10:31 horas, lo que fue notificado a la Dirección General de Epidemiología y al Centro Nacional para la Salud y la Adolescencia”, señala el comunicado.

Las autoridades exhortaron a los padres de familia a llevar a vacunar a sus hijos, como parte de las acciones para proteger su salud, e hizo un llamado a la población en general a revisar las cartillas de vacunación y, en caso de que falten dosis por aplicar, acudan a los macrocentros de vacunación o los Centros de Salud del estado a recibirlas.