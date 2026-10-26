Reportan desaparición de cura en Culiacán desde el sábado

En redes sociales se divulgó la desaparición del sacerdote Clemente Morales Topete, de 67 años de edad, del templo de Cristo Resucitado del fraccionamiento La Campiña, en Culiacán, Sinaloa, por lo que se pide a la población su ayuda para ser localizado.

Dónde fue visto por última vez

Según los datos, el párroco fue visto por última vez en la tarde del sábado 24 de octubre cuando conducía una camioneta de modelo reciente Toyota Hilux, de color oscuro, por el fraccionamiento Montebello y, según los datos que se han dado a conocer, este viste un pantalón claro, camisa blanca de manga larga y zapatos de color café.

Las autoridades de seguridad pública no han dado a conocer si existe denuncia sobre la desaparición del sacerdote, cuyos únicos datos que se han divulgado a través de las redes sociales son que se perdió toda comunicación con Morales Topete.