Reportan desaparición de exalcalde de Zinapécuaro

Alejandro Correa Gómez, quien fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán, de 2018 a 2021, se encuentra desaparecido de acuerdo con una ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General del Estado.

La ficha señala que Correa Gómez fue visto por última vez el 2 de noviembre a las 02:00 horas en Tierras Coloradas, municipio de Hidalgo, Michoacán.

El exalcalde, de 41 años, viste una camisa a cuadros azul, un chaleco gris y un sombrero beige.

En la ficha de búsqueda también se señala que Alejandro Correa mide 1.78 metros, tiene una cicatriz entre la nariz y párpado derecho, y otra en la ceja derecha.

También, un tatuaje en el brazo derecho con la leyenda “No temas porque estoy contigo: Isaías 41;10” y otro en el pecho con la leyenda “Todo lo puedo en Cristo”, entre otros.

La Fiscalía no había emitido más información sobre este hecho.