Reportan desvío de vuelos internacionales

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informa que, derivado de los hechos registrados esta mañana en las inmediaciones de los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepic, algunas aerolíneas internacionales con destino al Aeropuerto de Puerto Vallarta desviaron sus vuelos, con base en sus protocolos internos.

Sin embargo, los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepic continuaron operando con normalidad.

“Existe una coordinación interinstitucional y de colaboración con las diversas instancias de seguridad para garantizar la seguridad de las operaciones y de todos los usuarios.

“Los Centros de Operaciones en Emergencias (COE) en cada aeropuerto laboran conforme a sus protocolos establecidos”, aseguró la AFAC, en un comunicado.

La autoridad agregó que continúa trabajando y mantiene comunicación constante con todas las autoridades para informar sobre la situación de los aeropuertos del país.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que opera con normalidad, pero recomendó a las personas que tengan un viaje programado estos días, mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo.