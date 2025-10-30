Reportan disminución de contagios por sarampión

Luego de que por meses Chihuahua encabezara los primeros lugares de contagios de sarampión en el país, este día la Secretaría de Salud reportó una disminución en los contagios.

El secretario de Salud en la entidad, Gilberto Baeza Mendoza, afirmó que de 300 casos semanales reportados en agosto pasado, a la fecha, se presentan de seis a 12, lo que refleja el trabajo realizado en el tema de la inoculación.

“Chihuahua supera, desde luego, la media nacional en cuanto a vacunación de sarampión, debemos andar en el 95 por ciento de cobertura, cuando en el resto del país el promedio es del 75 por ciento”, agregó el funcionario.

Añadió que actualmente la Secretaría de Salud desarrolla una estrategia de prevención con las personas trabajadoras del campo y personal de los distritos de Salud de Chihuahua, hacen lo propio en comunidades en situación de vulnerabilidad.