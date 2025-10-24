Reportan encapuchados en la Facultad de Contaduría UNAM

Este jueves se reportó la presencia de personas encapuchadas en las instalaciones del plantel de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM.

De acuerdo con los primeros reportes, los estudiantes de la facultad afirmaron que dichas personas no forman parte de la comunidad universitaria, sin embargo, estas se identificaron con credenciales de la Universidad Nacional. Cabe mencionar que desde el miércoles, los estudiantes han sostenido asambleas y votaciones para determinar si continúan con las actividades o si declaran un paro indefinido.

Apenas este jueves la facultad habilitó una encuesta digital con el objetivo de conocer la opinión de la comunidad estudiantil sobre la impartición de clases en todos sus niveles, la cual se prevé concluir alrededor de las 14:25 horas.