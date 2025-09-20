Reportan entrevistas a 198 mexicanos detenidos

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que personal consular ha entrevistado a un total de 198 mexicanos que han pasado por el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, en Estados Unidos.

“En este centro, al día de ayer, nuestros seis consulares han entrevistado un total de 198 personas mexicanas; no quiere decir que sigan estando ahí, estas son las que se han entrevistado a lo largo de estas últimas semanas”, detalló el canciller.

Explicó que Alligator Alcatraz es un centro de estancia breve, por lo que diariamente hay movimiento de internos. “Ahí entran y salen muchísima gente. Estuvo cerrado un tiempo, detenido más que cerrado, pero después se volvió a poner en operación. Estamos pendientes con visitas continuas y la mayoría de los que hemos entrevistado a lo largo de estos meses ya no están ahí”, agregó.

Regreso voluntario

De la Fuente destacó que un número importante de connacionales ha optado por regresar voluntariamente a México, siendo acogidos por el programa “México Te Abraza”, coordinado por la Secretaría de Gobernación. Otros, dijo, han sido trasladados a distintos centros de detención, lo que obliga a un seguimiento puntual por parte de los consulados.

“En cuanto tenemos la información de traslados, nos contactamos con el consulado más cercano para darles seguimiento. La primera opción que se les ofrece es que regresen a México si así lo desean, y muchos han optado por eso”, explicó.

El canciller reconoció que algunos de los migrantes han denunciado malos tratos, por lo que se les brinda orientación y representación legal a través de la red de abogados contratados por los consulados, ya que estos no pueden litigar directamente los casos.

Recaudación del sorteo de la Lotería Nacional

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que los 115.9 millones de pesos recaudados en el “Gran Sorteo Especial No. 303, México con M de Migrante”, se utilizarán para reforzar las capacidades de 11 consulados en Estados Unidos, informó el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Los consulados que recibirán este reforzamiento se ubican en Brownsville, Detroit, Filadelfia, Indianápolis, Kansas City, Miami, New Brunswick, Nueva Orleans, Omaha, Presidio y San Bernardino, ciudades con alta demanda de servicios de protección.