Reportan fallas en apps de Banamex y BBVA

Usuarios de Banamex y BBVA reportaron ayer sábado problemas con las respectivas aplicaciones (apps), así como con la banca móvil y en línea de ambos bancos.

De acuerdo con Down Detector, las fallas tanto con BBVA como con Banamex se reportaron desde el viernes a mediodía y hasta la mañana de ayer.

En el caso del Banco Nacional de México, el 80 % de los reportes es por problemas con la aplicación (app), 10 % con la banca móvil y 7 % con la banca en línea.

Mientras que en el caso del banco español, la mayoría de los reportes de fallas es con la app, seguida de la banca en línea con 11 % y la banca en línea con 10 % de los reportes.

Uno de los usuarios de BBVA denunció en el sitio, que recopila reportes sobre problemas con los servicios de todo el mundo, que no podía entrar a la app.

En tanto que otro de Banamex dijo: “Desde el día de ayer 23 de julio del 2026 no puedo abrir la app de Banamex se queda en azul y me dice que NO responde, solo la puedo abrir con mis datos, hasta cuándo ocurrirá está anomalía? No se vale que suceda esto”.

Hasta el momento, ninguna de las instituciones bancarias ha informado algo al respecto.