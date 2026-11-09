Reportan hasta 94 % de abasto de medicamentos

El sistema de Salud en México busca avanzar hacia un modelo de atención universal que permita a la población recibir servicios médicos sin importar su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) o IMSS-Bienestar, mediante la integración de los organismos y la ampliación de la atención en comunidades.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya (Morena), explicó que la reorganización del sistema nacional de salud contempla la coordinación entre instituciones federales para eliminar las barreras administrativas que actualmente limitan el acceso de los pacientes a hospitales y clínicas.

El mandatario señaló que el objetivo es que cualquier persona pueda solicitar atención médica en una unidad, independientemente de su derechohabiencia.

“El ciudadano va a poderse presentar en un hospital o en una clínica y solicitar atención y se le va a dar la atención”, afirmó.

Como parte de esta estrategia, se contempla la instalación de más de 12 mil consultorios en el país para acercar los servicios médicos a las comunidades y reducir la necesidad de trasladarse a hospitales para recibir atención básica.

Medicamentos en Tamaulipas

El gobernador informó que el abasto de medicamentos para enfermedades crónicas se encuentra alrededor del 84 %, mientras que para padecimientos infecciosos y tratamientos oncológicos supera el 94 %.

También destacó que Tamaulipas pasó del lugar 30 al 19 nacional en el indicador de riesgo de muerte durante el embarazo.