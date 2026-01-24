﻿﻿
Reportan incendio en refinería Olmeca

Enero 24 del 2026
Un conato de incendio se registró en una planta de proceso al interior de la Refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, reportaron autoridades.

El incidente se debió a una pérdida de contención en una de las líneas de descarga, ocasionando el conato de incendio que obligó a la activación del Plan de Respuesta a Emergencia.

De acuerdo con las autoridades estatales, personal especializado contra incendios de Petróleos Mexicanos (Pemex) logró controlar la situación y se eliminaron riesgos inherentes en la zona aledaña al evento.

Asimismo, aclararon que no se presentaron afectaciones al personal, al medio ambiente, ni a la comunidad ya que la Refinería Olmeca opera con normalidad. “Es importante destacar que no se presentaron afectaciones al personal, al medio ambiente, ni a la comunidad y que la Refinería Olmeca opera con normalidad, de manera estable y segura”, señaló en un comunicado Pemex.

