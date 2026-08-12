Reportan intermitencias en sistema de citas

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se han registrado intermitencias temporales en el funcionamiento del Sistema de Citas, derivado de una afectación externa a la infraestructura tecnológica del organismo, lo que ha afectado temporalmente la correcta operación del servicio.

A través de un comunicado, explicó que de acuerdo con la información proporcionada por el área de Redes de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), la incidencia fue provocada por un corte de fibra óptica en el enlace que conecta con los servicios del Registro Nacional de Población (Renapo) para la consulta de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Revisan enlace afectado

En ese sentido, detalló que personal de la empresa proveedora acudió al sitio para identificar y revisar el enlace afectado, por lo que continúan las labores de diagnóstico ante pérdidas intermitentes de comunicación en la central de Nextengo y se mantiene comunicación con el proveedor, a fin de contar con un tiempo estimado para la resolución y el restablecimiento del servicio.

Seguimiento

El INE precisó que una vez restablecido el sistema, se establecerá contacto con las personas registradas para dar seguimiento a su solicitud y gestionar oportunamente su cita.