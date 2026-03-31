Reportan la muerte de otro mexicano bajo custodia de ICE

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos reportó este lunes la muerte de otro mexicano bajo custodia, con lo que suman ya 14 connacionales fallecidos en lo que va de la segunda administración de Donald Trump.

En un comunicado, el ICE identificó al mexicano como José Guadalupe Ramos Solano y dijo que falleció el pasado 25 de marzo cuando se encontraba en el centro de procesamiento de Adelanto, California.

Según el ICE, Ramos Solano, al que describió como indocumentado “con antecedentes penales, condenado anteriormente por posesión de sustancias controladas y robo”, fue hallado inconsciente. Señaló que el personal del centro inició inmediatamente los procedimientos de reanimación y fue trasladado al Victor Valley Global Medical Center en Victorville, California, donde se certificó su fallecimiento.

Fue condenado en 2025

El comunicado explica que el mexicano fue detenido en Redondo Beach el 6 de mayo de 2025 por posesión de una sustancia controlada y robo de bienes personales. Fue condenado por el Tribunal Superior de Los Ángeles el 21 de agosto de 2025.

El Servicio de Inmigración detalló que, a su llegada al centro de procesamiento, Ramos fue sometido a un examen médico y se detectó que sufría varios problemas de salud, entre ellos diabetes, hiperlipidemia e hipertensión. Subrayó que recibió atención médica constante mientras estuvo bajo custodia, incluida la medicación diaria para tratar sus enfermedades.

Por lo anterior, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció la mañana de ayer que su gobierno tomará “acciones de protesta” por la muerte de Ramos.

“Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de un mexicano, de un connacional en los Estados Unidos”.

México se suma a demanda contra el ICE

El gobierno mexicano anunció este lunes su decisión de sumarse a la demanda presentada en enero de este año contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), por las condiciones de detención de los connacionales en el centro de detención de Adelanto, en California.

En conferencia de prensa desde Los Ángeles, Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación de Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que el caso de José Guadalupe Ramos Solano “no es aislado” sino un “reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable”. Lamentó que, desde enero de 2025, México ha documentado 14 fallecimientos de connacionales bajo custodia del ICE o durante operativos de control migratorio.