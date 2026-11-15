Reportan más de 16 mil vuelos cancelados en EUA

Más de 16 mil vuelos fueron cancelados el viernes y sábado en Estados Unidos (EUA) a raíz de una inusual suspensión de los despegues durante varias horas por un fallo en las comunicaciones, informó el sábado la autoridad de aviación civil estadounidense.

“No pudimos reprogramar 12 mil vuelos” el viernes, declaró el responsable de la FAA, Bryan Bedford, en una conferencia de prensa.

“Estimamos que entre cuatro mil y cinco mil de los 41 mil vuelos el sábado fueron cancelados. Pero eso nos permitirá recuperar plenamente las operaciones mañana (domingo)”, dijo Bedford.

Por separado, el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que la suspensión total de despegues ordenada la víspera no se debió a un ciberataque y en su lugar apuntó a fallas en un sistema aéreo obsoleto, mientras continúan investigando las causas del incidente.

“No creemos en absoluto que se haya tratado de un ciberataque. Fue un sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) que no estuvo a la altura de las circunstancias. Nuestro contratista no estuvo a la altura, o los equipos no estuvieron a la altura, y eso provocó las interrupciones del servicio”, relató Duffy en una rueda de prensa.

Actualización

Al ofrecer una actualización este sábado sobre los viajes aéreos en EUA, tras la suspensión nacional de vuelos del viernes, Duffy agradeció al personal del control de tráfico aéreo, pilotos, asistentes de vuelo, tripulaciones en tierra y autoridades aeroportuarias por su profesionalismo durante la emergencia.

FAA descarta ciberataque e IA

Así también, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) descartó indicios de un ciberataque o de una intervención de Inteligencia Artificial (IA) en la falla que paralizó el viernes los despegues en todo EUA durante más de cuatro horas, provocando miles de cancelaciones y pasajeros varados.

“No vemos absolutamente ninguna evidencia de algo malintencionado ni de algo relacionado con la inteligencia artificial.

Tenemos un problema con un equipo y estamos investigando cuál fue la pieza defectuosa”, afirmó este sábado el administrador de la FAA, Bryan Bedford.

L3Harris, en la mira por suspensión

Además, Sean Duffy criticó a L3Harris, empresa contratista clave, y dijo que podría haber cometido “errores” durante un procedimiento de rutina que provocó la paralización de las obras en todo el país, y añadió que se exigirán responsabilidades a los culpables.

“Lo que hicimos es rutinario. Esto ha ocurrido miles y miles de veces a lo largo de décadas en Estados Unidos, pero estos problemas no se presentan. Lo cual nos lleva a preguntarnos: ¿Qué hizo L3Harris? ¿Cometieron errores ayer (el viernes)?”, dijo Duffy a los periodistas en una conferencia de prensa.

“Ellos son los dueños de esta red. Son nuestro contratista principal. No puedo culpar a nadie más. Son los dueños. ¿O fue un enrutador defectuoso? Y lo vamos a averiguar. Y, francamente, vamos a exigir responsabilidades”, finalizó Duffy.