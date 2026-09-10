Reportan más de 350 fugitivos entregados

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reportó más de 350 personas fugitivas entregadas a México por diversos delitos, desde el inicio de la administración de Donald Trump en enero de 2025.

“Y la cifra sigue aumentando”, dijo en sus redes sociales al compartir una imagen con diversas entregas.

Destacó el embajador que su país ha entregado a fugitivos buscados en México por delitos graves como homicidio, tráfico de personas, tráfico de armas, violación, abuso de menores, robo y pertenencia a organizaciones narcoterroristas.

“La cooperación EU-México da resultados y reafirma que los criminales rendirán cuentas ante la justicia y no tendrán dónde esconderse”, escribió.

Reconoce detención de “Pepa”

Tras dar a conocer autoridades mexicanas la detención en Chihuahua de Epifanio “N”, alias “Pepa”, considerado operador regional de un grupo delictivo, y de su hijo Alejandro “N”, el embajador reconoció el intercambio de información entre México y Estados Unidos.

Destacó la información compartida y la acción emprendida de las autoridades mexicanas “como resultado del intercambio de información con autoridades” estadounidenses y de labores de inteligencia militar mexicana.