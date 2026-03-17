Reportan mil 137 evacuados en Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, sobre la situación en el Medio Oriente, las acciones consulares de las embajadas de la región han facilitado la evacuación de mil 337 residentes y turistas de México desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahrein.

A través de un comunicado, explicó que hasta ahora no se han reportado daños a la integridad física de algún connacional y reiteró su llamado a no visitar la región mientras prevalezca la situación de conflicto.

Detalló que el espacio aéreo se encuentra abierto en forma intermitente en la mayoría de los países de la región, por lo que recomendó contactar a la aerolínea o agencia de viajes involucrada para aquellas personas que tengan una reservación.

La Cancillería destacó que las embajadas de México permanecen atentas a las solicitudes de atención y protección consular para seguir asistiendo a las personas mexicanas que lo soliciten. Además, recordó los teléfonos de emergencia de las embajadas de México en la región.