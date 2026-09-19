Reportan militares golpeados y comandante macheteado

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), dijo que “más que retención”, a elementos del Ejército, Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de la República (FGR), así como elementos estatales, pobladores les impidieron el paso en Quechultenango, Guerrero.

Esto luego de que el jueves se reportó que durante casi cinco horas pobladores del municipio de Quechultenango retuvieron a 19 soldados del Ejército, la GN y agentes de la Policía Estatal.

Abundó el titular de la Defensa que en otro grupo de personas, “mayor número, mucho más”, rodeó a más autoridades en Mochitlán cuando se dirigían a reforzar la seguridad.

“Y ahí sí hubo una confrontación. Resulta herido el comandante que llevaba el mando, le dieron un machetazo en la mano, un teniente coronel; está bien”, afirmó.

“Y golpean también a un sargento y a un soldado, nada grave. Y por parte de los civiles, fueron dos elementos civiles con heridas leves”, explicó.