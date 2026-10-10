Reportan nueva riña en penal, hay dos muertos

En nuevos hechos de violencia en el interior del centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, se registraron dos nuevos asesinatos de internos, reportó la Secretaría de Seguridad del Estado, sin dar mayor detalle de los hechos.

Una riña en uno de los módulos activó nuevamente las alertas, en las que se desplegaron grupos mixtos de elementos estatales, municipales y fuerzas federales que acudieron al reclusorio para controlar la situación.

Lo que se conoce es que participaron varios internos de este centro, en donde el jueves pasado perdieron la vida nueve reclusos y un menor de edad que estaba de visita.

Ante estos nuevos hechos de violencia en el penal del Castillo, las autoridades de seguridad mantienen suspendidas las visitas, por lo que los familiares de los internos impugnan las decisiones.