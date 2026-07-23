Reportan nuevo hallazgo de restos humanos

Un nuevo hallazgo de restos humanos se registró durante las primeras horas de ayer miércoles en Villahermosa, luego de que una cabeza humana fuera localizada en el patio de un inmueble situado sobre la vía Periférico, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo.

El reporte fue realizado por ciudadanos, lo que generó la movilización de elementos de la SSPC, quienes acordonaron la zona tras confirmar el hallazgo de la extremidad y de una cartulina con un mensaje de amenaza.

Peritos y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para realizar las investigaciones correspondientes, la recolección de indicios y el retiro de los restos.

Se suma a otros hechos recientes

Aunque los medios locales han registrado hallazgos continuos de restos y ejecuciones atribuibles al crimen organizado, las autoridades locales y federales no desglosan públicamente estadísticas sobre esta modalidad de mutilación en lo que va del año 2026.

Este suceso se suma a otros hechos recientes, como el ocurrido apenas este martes sobre la carretera de la ranchería Río Tinto Tercera Sección, donde fueron dejados dos cuerpos desmembrados.

En este contexto, el diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC), Erubiel Alonso Que, denunció que Tabasco acumula 30 días consecutivos con homicidios diarios y criticó que las autoridades se encuentren “distraídas” con proyectos políticos rumbo a 2030, desatendiendo las crisis que enfrentan las familias tabasqueñas.

El legislador acusó a la FGE y al Gobierno de Tabasco de intentar ocultar las cifras reales de la delincuencia.