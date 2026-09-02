Reportan pérdidas de 100 mdp por mega apagón

Aunque empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome) y la Canacintra consideraron que el mega apagón del lunes pasado dejó cuantiosas pérdidas que aún se están cuantificando, cálculos tentativos hablarían de 100 millones de pesos.

Esto, sobre todo en los giros de la industria restaurantera que funciona desde la tarde y noche, horarios en los que se produjo la interrupción eléctrica.

Asimismo, en Campeche, Abraham Azar Wabi presidente de la industria restaurantera, dijo que “ya estamos en crisis porque cada vez son más frecuentes las interrupciones del servicio y por tanto el cierre de establecimientos que generan pérdidas de dinero por no laborar”.

Afectaciones

Por su parte, el presidente de Coparmex Mérida, David Reyes, y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, José Enrique Molina, señalaron que es “imposible cuantificar por ahora las pérdidas económicas provocadas por el apagón de la noche del lunes en la Península de Yucatán, debido a la diversidad de sectores afectados y a que no existe un mecanismo estandarizado para realizar el recuento”.

Sin embargo, trabajan tentativamente en ese esquema para tener certidumbre sobre las pérdidas económicas a causa de los apagones.

Además, precisaron que el corte al suministro no fue total, por lo que la afectación económica fue distinta entre empresas y actividades.

Ambos dirigentes empresariales señalaron la urgencia de concluir las obras de gasoductos y plantas de ciclo combinado de la CFE, al considerar que estas instalaciones son necesarias para fortalecer la generación y disponibilidad de energía en la Península.

Esto, aun cuando la Comisión Federal de Electricidad atribuyó el último apagón a actos de vandalismo.

Molina indicó que los más de mil afiliados de Canaco Mérida están en proceso de adquirir seguros para garantizar la cobertura de posibles pérdidas ocasionadas por apagones.

También se han planteado la utilización de plantas de emergencia, aunque no todos los establecimientos cuentan con las condiciones o facultades para instalarlas.

Por su parte, partidos políticos como el PAN y MC señalaron que cuando han gobernado no había esos constantes apagones.

MC pidió mediante su presidenta Vida Gómez esclarecer quienes “realizaron actos vandálicos en torres de alta tensión porque esa versión es poco creíble.

CFE restablece servicio eléctrico en el sureste

Tras las “afectaciones parciales” en el suministro de energía en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció el restablecimiento total del servicio.

De acuerdo con la empresa, el mega apagón fue provocado por la desconexión de dos líneas de transmisión de alta tensión por actos de vandalismo.

“Se ha restablecido al 100 % el suministro de energía a usuarios afectados en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas”, publicó a través de su cuenta en la red social X.

El corte de energía duró varias horas y fue restablecido hasta después de las tres de la madrugada del martes. La CFE informó que personal especializado realizó labores de reparación y restablecimiento.

El apagón afectó a 745 mil 533 usuarios y a 171 circuitos de media tensión.