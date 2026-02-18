Reportan presuntos daños al erario por más de 65 mil mdp

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó un probable daño al erario por más de 65 mil 169 millones de pesos, durante el ejercicio del presupuesto del 2024, en el que realizó 2 mil 265 auditorías.

El martes en la Cámara de Diputados, David Colmenares, titular de la ASF, presentó la Tercera, y última, entrega de informes de la Cuenta Pública 2024, en la que se realizaron 1 mil 556 auditorías en total: 153 de cumplimiento financiero, 35 de desempeño y 1 mil 378 de gasto federalizado.

En la tercera entrega, Colmenares detalló que se registraron más de 59 mil millones de pesos por presuntas irregularidades en el gasto. De estos, 5 mil millones corresponden a montos por aclarar por el Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y los entes que conforman la Administración Pública Federal.

Y más de 54 mil 344 millones de pesos del sistema subnacional, es decir, gobiernos estatales, municipales y entes locales. El 36 % correspondió a los gobiernos de las entidades federativas.

Tren Interoceánico pagó en exceso para corregir Línea Z

La ASF encontró que el Tren Interoceánico presuntamente llevó a cabo más de 81.6 millones de pesos en pagos en exceso en contratos de obras para la corrección de la Línea Z, en la cual se descarriló el tren el pasado 28 de diciembre y en donde murieron 14 personas.

Advierte presuntos actos de corrupción en Pemex

Así también, detectó presuntos daños al erario por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) por más de 2 mil millones de pesos.

A través de 30 fiscalizaciones, realizadas a la gestión de la paraestatal durante el año 2024, se revelan posibles actos de corrupción, destacando las irregularidades en la entrega de contratos del Campo Quesqui, en el Estado de Tabasco, que desde hace varios años es investigada por daños ambientales, e incluso enfrenta juicios en Estados Unidos por actos de soborno.

La ASF advirtió a Pemex sobre las irregularidades, y del monto total, ya solventó 287 millones 559 mil pesos. Sin embargo, falta por recuperar un total de mil 762 millones 959.8 pesos. La paraestatal cuenta con un plazo de 30 días hábiles para atender las observaciones.

Detecta pagos en exceso por 87.8 mdp en TM

Además, la ASF, detectó nuevas irregularidades en pagos en exceso en el proyecto del Tren Maya por 87.8 millones de pesos en tramos de obra que se fiscalizaron para la cuenta pública de 2024.

La gran mayoría del daño al erario público que encontró la ASF se refiere a obras referidas en la Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 4, Izamal-Cancún, en los Estados de Yucatán y Quintana Roo, en las que participó el Consorcio del MAYAB, S.A. de C.V., ICA Constructora, S.A. de C.V., e ICA Constructora de Infraestructura, S.A. de C.V.

En total, encontró pagos en exceso por 79 millones 706 mil pesos en el contrato de obra número TM-TRAMO4/20-OI-04, debido a la incorrecta integración de tres precios unitarios extraordinarios relativos a muros de contención, ya que se consideraron costos en los insumos de acero y concreto superiores a los originalmente contratados.

Además, en esas mismas obras, hubo otros pagos irregulares por 5.9 millones de pesos.

Así también, reveló la comisión de presuntos daños al erario por un total de mil 131 millones 72 mil 400 pesos, por parte de funcionarios adscritos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) durante el año 2024.

En 2024, IMSS pagó 45 mdp por medicamentos que no recibió

Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación, detalló que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pagó 45 millones 119 mil pesos por medicamentos en 2024, a través de 10 contratos, pero no comprobó la recepción de los fármacos.

Además, el Seguro Social recibió medicamentos sin el registro sanitario emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), según los hallazgos de la auditoría de cumplimiento 2024-1-19GYR-19-0195-2025.

El Instituto tampoco aplicó penas convencionales por 1 millón 201 mil pesos, por el atraso de los proveedores en la entrega de medicamentos adquiridos mediante 14 contratos; y pagó 32 mil pesos por 205 piezas de medicamentos que no recibió de dos contratos.

En total, la Auditoría Superior de la Federación determinó que el IMSS tiene que aclarar 46 millones 353 mil 956 pesos.