Reportan quema de un auto y asaltos a comercios

La violencia regresó a Tabasco, al presentarse asaltos a dos comercios, la quema de un auto y una tienda de conveniencia, así como la colocación de ponchallantas en una de las entradas a Villahermosa.

En los primeros reportes se informó del incendio de un vehículo en la calle Pepe del Rivero casi esquina con Pérez Merino en la colonia Gaviotas Norte, esto luego que dos sujetos rociaron con gasolina la unidad automotriz.

Posteriormente se reportaron dos atracos a comercios, uno fue la ferretería “Vaqueros Ferreteros”, ubicada en la colonia, Atasta de Serra de la capital del estado. También sujetos armados asaltaron la tienda de abarrotes “Super Sánchez”, en calle Revolución casi esquina con 17 de Diciembre, de la misma zona.

A través de redes sociales circularon imágenes de una tienda Oxxo, ubicada sobre la carretera Villahermosa- Cárdenas la cual fue incendiada. Además, se reportó la colocación de “ponchallantas” en la entrada en la colonia Indeco.

Estos hechos se presentaron, luego que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informara que como parte de la coordinación entre las instituciones de seguridad, en una acción conjunta, la Defensa, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Fiscalía General de Tabasco, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, detuvieron a seis generadores de violencia en el municipio de Comalcalco, en donde se aseguraron armas largas, cartuchos, chalecos tácticos, drogas y vehículos.