Reportan reducción de 69.7 % en sus ganancias

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó el viernes que sus ganancias netas se redujeron 69.7 % durante el segundo trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de un año antes, de acuerdo con su estado financiero publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El rendimiento neto de la petrolera se ubicó en 18 mil 24 millones de pesos entre abril y junio, mientras que en el mismo lapso de un año antes fue de 59 mil 516 millones.

A diferencia del segundo trimestre del año pasado, esta vez la ganancia cambiaria fue de 49 mil millones de pesos, 64 % menos, lo que afectó directamente en la utilidad de la petrolera.

Durante el segundo trimestre de 2026, Pemex registró resultados favorables en sus principales indicadores operativos y financieros. En un entorno internacional de volatilidad energética, la empresa mantuvo la continuidad de sus operaciones, registró mayores niveles de transformación industrial, atendió el abastecimiento del mercado nacional y dio seguimiento a sus objetivos financieros”, señaló la empresa en el informe.

La causa: la guerra en Medio Oriente

La reducción de la ganancia de Pemex tiene lugar en un contexto en que los petroprecios aumentaron debido a la guerra en Medio Oriente y con la petrolera aumentado sus volúmenes de procesamiento de crudo.

Los registros oficiales indican que el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación entre abril y junio de 2026 fue de 98 dólares por barril, mientras que en el mismo lapso de un año antes registró 63 dólares por unidad.

Las ventas de la empresa en el periodo crecieron 30 % debido a que “la capacidad de Pemex para sostener niveles estables de producción, elevar el proceso de refinación y aumentar la producción de combustibles adquiere una relevancia estratégica”, explicó el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso.

La Agencia Internacional de Energía ha destacado que, en 2026, el mercado petrolero global imprime disrupciones en disponibilidad de productos con menores corridas de refinación y riesgos asociados a restricciones operativas, y geopolíticas.

“Por ello, los resultados observados en este trimestre reflejan no sólo un desempeño favorable, sino también la capacidad de Pemex para contribuir al cumplimiento de la política energética nacional”, señaló en la conferencia con analistas.