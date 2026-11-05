Reportan segunda muerte de un interno en penal

Un nuevo interno del centro penitenciario de Culiacán fue reportado como fallecido presuntamente por problemas de salud, este es el segundo caso que se presenta en este reclusorio, en un lapso de quince días, por lo que las autoridades judiciales fueron notificadas sobre el hecho.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en un breve comunicado, informaron sobre la muerte de una Persona Privada de su Libertad (PPL), el cual presentó complicaciones de salud y falleció.

Sin embargo, se notificó del hecho a la Fiscalía para que practique la necropsia de ley y certifique las causas de su muerte.

El pasado 20 octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) inicio una investigación de las causas de la muerte del interno en el centro penitenciario de Culiacán, identificado como Fabian “N”, el cual fue encontrado por los custodios muerto en su celda, presuntamente a causa de un posible infarto agudo al miocardio.