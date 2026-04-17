Reportan sobre carpetas abiertas de desaparecidos

México acumula más de 130 mil personas desaparecidas con 12 mil 759 nuevos casos registrados sólo en 2024, mientras que al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas y ocho permanecen desaparecidas desde 2010, de acuerdo con el informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre”, elaborado por la organización Causa en Común.

Según la ONG, esas cifras reflejan una crisis sostenida y una respuesta institucional ampliamente rebasada.

Subraya que frente a la magnitud del fenómeno, apenas existen 3 mil 869 carpetas de investigación, lo que evidencia la limitada capacidad de las fiscalías ante una tragedia de escala nacional. A ello se suma la falta de registros oficiales sobre fosas clandestinas, restos exhumados y capacidad forense, lo que profundiza la opacidad y dificulta la identificación de víctimas.

En este contexto, el informe advierte que el número de desapariciones ha crecido de forma “dramática”, sin que las instituciones encargadas de búsqueda, investigación e identificación hayan sido fortalecidas. Por el contrario, señala que los cambios legales recientes no han estado acompañados de presupuesto ni de políticas públicas efectivas, por lo que no han tenido impacto real en las capacidades del Estado.