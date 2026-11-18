La Secretaría de Salud reportó que actualmente hay 14 casos de sarampión activos en todo el país (12 en Chiapas y dos en Quintana Roo) y atribuyó la disminución de ocurrencias a la estrategia de vacunación implementada desde el 2025, pues se han aplicado 40.9 millones de dosis de vacuna Triple Viral SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) y Doble Viral SR para evitar el contagio sarampión y rubéola.

Rafael Valdés Vázquez, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, informó que hay 10.8 millones de dosis disponibles contra dicha enfermedad: tres millones 559 mil dosis triple viral para niñas y niños de 6 meses a 9 años y siete millones 271 mil dosis doble viral para adolescentes y adultos de 10 a 49 años.

Sobre la estrategia de vacunación, destacó que personal de salud realizó 12 mil 648 bloqueos vacunales, con un total de 4.19 millones de dosis, en entornos donde se confirmaron casos de sarampión. Además, se realizaron 18 mil 953 barridos documentados en colonias y comunidades para aplicar 1.5 millones de aplicaciones.

Durante la conferencia matutina de este martes 17 de noviembre en Palacio Nacional, el funcionario informó que hay más de 21 mil puestos de vacunación en los 32 estados del país, por lo que reportó una cobertura del 90 % con 34.6 millones de vacunas puestas de enero a octubre de este año.