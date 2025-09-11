Reportan tiroteo entre grupo armado y la Semar

Agentes policiales y de la Marina se enfrentaron a tiros a un grupo armado en el municipio poblano de Amazoc –donde al menos una docena de personas habían sido reclutadas bajo engaños por el crimen organizado-, lo que dejó un saldo de un muerto y un jefe policial herido.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del barrio de San Miguel de la cabecera municipal, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban un operativo.

Durante la acción, civiles armados dispararon en su contra, lo que generó un tiroteo que dejó una persona muerta e hirió al director de Seguridad Pública de Amozoc, el teniente de navío José Luis Corrales.

El jefe policial fue trasladado a un nosocomio para recibir atención médica; hasta ahora se desconoce de su estado de salud.

El hecho ocurre luego de que en el mencionado municipio se reportó la desaparición de una docena de personas y la puesta en marcha de un mega operativo durante el fin de semana con el objetivo de localizarlos.