Reportan un billón de pesos en inversión de programas

La secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, expuso que en este año los programas y pensiones alcanzarán a 42.8 millones de mexicanas y mexicanos con un billón de pesos de inversión social anual.

Al comparecer ante la Comisión de Bienestar del Senado en el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, defendió la política social de la 4T que dijo ha logrado reducir la pobreza como nunca antes en la historia.

“Son ya 13.4 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza de 2018 a 2024. Esto se logró con el aumento del salario mínimo que pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 en 2026”, apuntó en su intervención inicial.

Expuso que el manejo de los recursos de programas sociales se realiza con transparencia y defendió el trabajo de los Servidores de la Nación. “Cualquier persona puede verificar cómo se distribuyen los programas de bienestar y a quién son entregados”.

Dijo que los recursos públicos que tenemos bajo nuestra tutela llegan de manera correcta quienes tienen derecho a recibirlos. “Es importante saber que ningún funcionario hace uso indebido de los programas”.

Aseguró que los Servidores de la Nación tienen la convicción ética de un adecuado servicio público, porque nosotros siempre estamos al pendiente del correcto desarrollo de los procesos y una más que los programas son de carácter constitucional, universales y sin intermediarios, lo que impide condicionar su entrega.