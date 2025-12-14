Reportan un tiroteo en la Universidad de Brown

Alrededor de veinte personas habrían resultado heridas por la acción de un tirador en el campus de la Universidad de Brown, EE. UU., según se ha podido conocer en las primeras informaciones que se han obtenido sobre el hecho, refieren medios locales.

También se informó que habría un sospechoso en custodia.

La policía respondió a una situación de tirador activo el sábado en la Universidad de Brown, cerca de un edificio de ingeniería en el campus de Providence, Rhode Island, según precisó el sistema de alertas de la escuela que activó inmediata comunicación con los cuerpos de seguridad.

“Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley. La Policía de Brown y Providence se encuentra en el lugar. Continúen refugiándose en este momento (...) Cierren las puertas, silencian los teléfonos y permanecerán ocultos hasta nuevo aviso”, comunica la referida universidad en un mensaje de una alerta.

Esta institución educativa también instó a que las personas que se encuentran en la zona afectada corran, se evacuen de forma segura si pueden, se escondan si no es posible evacuarse y, solo como último recurso, ofrecer resistencia.

En sus redes sociales, la policía de Providence sugirió cautela.

“Actualmente hay una fuerte presencia policial y de bomberos de Providence en la calle Hope, cerca de la Universidad Brown. Por favor, tenga cuidado y evite esta zona hasta nuevo aviso”, indica una entrada en su página de X a las 5:49 pm del sábado, hora local.

La Facultad de Ingeniería, donde se habría focalizado el evento, es una de sus áreas fuertes, destacando por su programa abierto y fuerte en áreas como informática, por lo que se infiere un número significativo de inscritos en ingeniería, aunque la cifra específica no se sabe.