Reportan varios muertos tras golpe de Estado fallido

Varias personas murieron en Benín durante el intento fallido de golpe de Estado del pasado domingo, anunció el gobierno este lunes tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

Un grupo de militares con fusiles anunció el domingo por la mañana en la televisión nacional la destitución del presidente Patrice Talon.

Los uniformados argumentaron su operación por el “deterioro constante” de la seguridad en este pequeño país costero del oeste de África, que en los últimos años ha registrado un repunte de la violencia yihadista, sobre todo en el norte.

Pero, horas después, el presidente Talon apareció en la televisión para asegurar al país que la situación estaba “bajo control”.