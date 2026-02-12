Reporte sobre el derribo de drones causa polémica

El anuncio de cierre del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, en la frontera con México, debido a la supuesta presencia de drones de un cártel, desató polémica y preocupación, que se incrementó cuando la fiscal general de EUA, Pam Bondi, habló de que el ejército estaba “derribando drones”.

Sin embargo, medios señalaron que el ejército estadounidense había puesto en marcha esta semana una tecnología antidrones para derribar lo que resultó ser... un globo.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) había anunciado un cierre de 10 días que habría suspendido todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto de El Paso.

El Pentágono había llevado a cabo una amplia planificación sobre el uso de tecnología militar cerca de Fort Bliss, una base militar contigua al Aeropuerto Internacional de El Paso, para practicar el derribo de drones, explicó CBS. Dos fuentes identificaron la tecnología como un láser de alta energía.

“El ejército está derribando drones de cárteles”: Bondi

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que “en estos momentos, el ejército” estadounidense “está derribando drones de los cárteles” y que eso es “lo que nos debería importar”.

Las declaraciones de la secretaria de Justicia estadounidense se dieron este miércoles, durante una comparecencia ante el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes por el caso Jeffrey Epstein.

Bondi explica el manejo que ha hecho del caso del pederasta Epstein, la investigación sobre los enemigos políticos del presidente Donald Trump y el manejo de los tiroteos mortales de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota por parte de agentes de inmigración.

La audiencia de este miércoles se desarrolla igual, con evasiones por parte de Bondi, quien no dudó en usar la información sobre el cierre del espacio aéreo en El Paso.