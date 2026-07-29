Reportera denuncia vigilancia de hombres

La periodista oaxaqueña, Jaqueline Robles, denunció la presencia de hombres sospechosos a bordo de un vehículo tipo Tsuru, quienes tomaron fotografías a su domicilio, y quienes fueron captados por cámaras de vigilancia.

Posteriormente, se informó que presuntamente se trataba de un vehículo de la Fiscalía del Estado que realizaba labores de investigación relacionadas con otros delitos en la zona.

Aun así, la Fiscalía de Oaxaca - mediante un comunicado - informó que se activaron de manera inmediata los protocolos de atención y protección previstos para personas periodistas, con el objetivo de salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de su labor.

Y que dictó las medidas de protección correspondientes y estableció los canales de atención directa para la víctima, al tiempo que desarrolla los actos de investigación que permitan esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrieron.

“La institución trabaja bajo los protocolos especializados para la atención de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en apego a los estándares nacionales e internacionales en materia de protección, privilegiando un enfoque preventivo, diferencial y de respeto a la libertad de expresión”, dijo.