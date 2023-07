Un reportero en Argentina dejó impactados a los conductores de un noticiero local y a sus televidentes después de que en plena transmisión en vivo comprará droga en un búnker ubicado en el barrio de Once.

De acuerdo con el medio Clarín, el acontecimiento fue trasmitido en el noticiero Desayuno Americano, en donde el reportero Fabián Rubino dejó sin palabras a la conductora Pamela David, después de que se acercará a un búnker que vecinos de la zona habían denunciado por la venta de estupefacientes.

Los hechos se registraron pasadas de las 11:00 horas, cuando Rubino estaba haciendo un informe acerca del búnker sobre la calle Sarmiento al 3100, cuando fue sorprendido por un menor de edad que se retiraba del lugar tras aparentemente obtener droga.

“Voy a ver si se puede comprar”, se le escucha decir al hombre mientras le pedía al camarógrafo que apagara las luces.

En el video se muestra al reportero ingresar por una pequeña puerta hacia el interior de la vivienda, cuando le habló a una persona que se encontraba adentro del búnker preguntándole si podía comprar, a lo que ésta le contestó que sí, por lo que le pidió el precio del producto: “(…) mil quinientos”, se le escucha decir al hombre detrás de la puerta.

Segundos después, Rubino salió con una bolsa de sustancias y las mostró en cámara.

“Yo no puedo creer lo que acaba de pasar. No lo puedo creer. No salgo de mi asombro”, repitió Pamela.